L’altro ispettore streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata
. L’altro ispettore è la serie in onda per tre puntate in prima visione su Rai 1 dal 2 dicembre 2025 con protagonisti Alessio Vassallo e Cesare Bocci. La serie vede il protagonista, l’ispettore Mimmo Dodaro, impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni. 🔗 Leggi su Tpi.it
