L’Altro Ispettore replica su Rai Premium ? Quando rivedere le repliche della fiction in tv e in streaming
Scopri quando e dove rivedere le repliche de L’Altro Ispettore, la fiction con Alessio Vassallo nei panni di Mimmo Dodaro. Trasmessa su Rai Premium, questa serie offre un coinvolgente mix di mistero e azione. Trova tutte le informazioni su date, orari e piattaforme streaming per non perdere nessuna puntata.
L’Altro Ispettore replica in tv e in streaming. L’Altro Ispettore è la fiction con protagonista Domenico “Mimmo” Dodaro, interpretato da Alessio Vassallo. Dopo la morte della moglie, Mimmo torna a Lucca con la figlia Mimì e si ritrova a indagare su incidenti e abusi nei luoghi di lavoro. La fiction non segue il classico schema del poliziesco con armi e delitti, ma mette al centro inchieste su incidenti mortali e responsabilità aziendali, mostrando come spesso dietro ci siano interessi economici e mancanza di sicurezza. Alcuni episodi si ispirano a fatti di cronaca reale, come quello dedicato a Luana D’Orazio, giovane operaia morta in un incidente sul lavoro nel 2021. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
