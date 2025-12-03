Lucca, 3 dicembre 2025 - Oltre 3 milioni di spettatori, pari al 18% di share, risultando così il programma più visto della serata televisiva. Grande successo per le prime due puntate della fiction “L’Altro Ispettore”, girata e ambientata a Lucca, che sono state trasmesse martedì sera in prima serata su Rai1, raccogliendo secondo i dati Auditel ben 3.184.000 spettatori. La serie, diretta da Paola Randi e co-prodotta da Rai Fiction, Anele e Rai Com, porta sullo schermo le indagini dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, interpretato da Alessio Vassallo, di ritorno nella sua città natale. Accanto a lui un cast ricco di volti noti: Cesare Bocci, Francesca Inaudi, Silvia Mazzieri, Rosanna Gentili, Massimiliano Galligani, Barbara Enrichi e la giovane Angelica Tuccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “L’Altro Ispettore” : oltre 3 milioni di spettatori per la fiction girata a Lucca