L’altro ispettore | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Tpi.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, 3 dicembre. Questa sera, 3 dicembre 2025, su Rai 1 va in onda la seconda puntata de L’altro ispettore, la nuova fiction con Alessio Vassallo, nei panni dell’ispettore Domenico Dodaro, detto Mimmo, dedicata ai temi della sicurezza sul lavoro. La serie vede il protagonista impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

l8217altro ispettore le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

© Tpi.it - L’altro ispettore: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Argomenti simili trattati di recente

l8217altro ispettore anticipazioni tramaL’altro Ispettore: trama e anticipazioni seconda puntata della serie con Alessio Vassallo e Cesare Bocci - Domenico è un ispettore del lavoro che dopo una prematura scomparsa nella sua famiglia torna a Lucca. Segnala filmpost.it

l8217altro ispettore anticipazioni tramaL’altro Ispettore: trama e anticipazioni prima puntata della serie con Alessio Vassallo e Cesare Bocci - L'altro Ispettore debutta questa sera alle 21:30 con i suoi primi due episodi per un totale di sei divisi in tre serate. Segnala filmpost.it

l8217altro ispettore anticipazioni tramaL’altro ispettore: anticipazioni della seconda puntata del 9 dicembre su Rai 1. Trama, cast e novità - La seconda puntata di “L’altro ispettore”, in onda martedì 9 dicembre in prima serata su Rai 1, prosegue il percorso umano e professionale di Domenico ... Scrive msn.com

l8217altro ispettore anticipazioni tramaAlessio Vassallo è L’Altro Ispettore Domenico Dodaro: anticipazioni/ Perchè è importante la nuova fiction Rai - Alessio Vassallo è L'Altro Ispettore Domenico Dodaro: anticipazioni e trama, perchè è importante la nuova fiction Rai ... Da ilsussidiario.net

l8217altro ispettore anticipazioni tramaL’altro ispettore, le anticipazioni sulla nuova serie Rai: trama e cast - Di cosa parla e da chi è composto il cast della serie Rai prossima al debutto, incentrata sul delicato tema della sicurezza sul lavoro. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217altro Ispettore Anticipazioni Trama