L' altro ispettore la seconda puntata stasera su Rai 1 | due nuovi casi per Mimmo Dodaro

Morti bianche, segreti di cantiere e un ispettore senza pistola al centro della nuova serata crime di Rai 1. L'altro ispettore torna anche stasera con due episodi da non perdere. La nuova fiction di Rai 1, L'altro ispettore, con Alessio Vassallo nei panni di Mimmo Dodaro, prosegue il suo viaggio nel mondo della sicurezza sul lavoro con gli episodi tre e quattro della seconda puntata in onda questa sera, mercoledì 3 dicembre, in prima serata. Liberamente ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò e realizzata con il supporto delle istituzioni che si occupano di prevenzione, la fiction porta in TV incidenti che sembrano fatalità ma che l'occhio dell'ispettore trasforma in domande. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'altro ispettore, la seconda puntata stasera su Rai 1: due nuovi casi per Mimmo Dodaro

