Firenze, 3 dicembre 2025 – È stata una prima puntata molto seguita, quella della nuova fiction di Rai1 " L'altro ispettore ", la serie tv che racconta le morti e gli incidenti sul lavoro, tanto da aver vinto la prima serata. La serie, tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, racconta le vicende di Mimmo, Domenico Dodaro, interpretato da Alessio Vassallo, un ispettore che "cerca domande", secondo le parole stesse dell'attore. Nel cast anche Francesca Inaudi nel ruolo della PM Raffaella Pacini e Cesare Bocci nei panni di Alessandro, amico di famiglia in sedia a rotelle a causa di un incidente. Ma dove è stata girata e dove è ambientata la serie?.

L'altro ispettore, i luoghi tutti toscani della fiction di Rai1: dove è stata girata