L’Altro Ispettore | cosa accade nella seconda puntata di mercoledì 3 dicembre 2025

Non serve una pistola per risolvere i misteri più complessi: L’Altro Ispettore di Rai1 dimostra che competenza, empatia e intelligenza possono fare la differenza. La serie, liberamente ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò e prodotta da Rai Fiction e Anele con RaiCom, affronta un tema di grande attualità come le morti bianche sul lavoro, senza trascurare la dimensione personale del protagonista, interpretato da Alessio Vassallo, che indaga anche sulla tragica morte del padre. La fiction è composta da tre prime serate, tutte dirette da Paola Randi, e le puntate andranno in onda martedì 2, mercoledì 3 e martedì 9 dicembre 2025 su Rai1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

