L'altro ispettore anticipazioni 9 dicembre | Mimmo affronta un caso che lo porta indietro nel tempo

Le anticipazioni dell'ultima puntata de L'altro ispettore, la fiction di Rai1 con protagonista Alessio Vassallo, in onda martedì 9 dicembre. Mimmo continuerà a risolvere i casi sul lavoro, ma scoprirà che uno di questi è collegato al passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lo abbiamo conosciuto ieri e oggi approfondiamo un po'. Domenico "Mimmo" Dodaro sarà pronto questa sera alle 21.30 su Rai 1. #laltroispettore #AlessioVassallo #RadiocorriereTv https://bit.ly/4isxLGZ - facebook.com Vai su Facebook

#AscoltiTv: L’altro ispettore batte i turchi. La Juve supera Belve e Floris Vai su X

L’Altro Ispettore anticipazioni terza e ultima puntata, 9 dicembre - Tutte le anticipazioni sull’puntata de L’Altro Ispettore del 9 dicembre su Rai 1: Mimmo indaga sul caso di Serena e sulle misteriose morti di Furino Villa e Carmelo Ricci. Da daninseries.it

L’altro ispettore: anticipazioni della seconda puntata del 9 dicembre su Rai 1. Trama, cast e novità - La seconda puntata di “L’altro ispettore”, in onda martedì 9 dicembre in prima serata su Rai 1, prosegue il percorso umano ... Lo riporta msn.com

"L’altro ispettore": anticipazioni della terza e ultima serata della fiction con Alessio Vassallo - La terza e ultima serata de "L’altro ispettore", in onda lunedì 9 dicembre su Rai 1, segna il momento in cui le indagini di ... Scrive msn.com

L’altro ispettore, le anticipazioni delle puntate - L'altro ispettore, le anticipazioni e le trame delle puntate in onda da martedì 2 dicembre 2025 in prima visione su Rai 1. Secondo tvserial.it

L'altro ispettore su Rai 1: quando inizia, quante puntate sono e come cambia Affari Tuoi - Anticipazioni, trama e tutte le info sulla miniserie che porta su Rai 1 le morti sul lavoro, tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò e ambientata a Lucca. Come scrive libero.it

L’altro Ispettore: trama e anticipazioni seconda puntata della serie con Alessio Vassallo e Cesare Bocci - Domenico è un ispettore del lavoro che dopo una prematura scomparsa nella sua famiglia torna a Lucca. Da filmpost.it