L’allarme di Pro vita e Vannacci | Epidemia di transizioni di genere nell’Ue

Sotto attacco il cosiddetto approccio affermativo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - L’allarme di Pro vita e Vannacci: “Epidemia di transizioni di genere nell’Ue”

Leggi anche questi approfondimenti

LA SENTENZA DI SABATINI L'esperto ex dirigente lancia l'allarme: non rileva segnali di vita nella Fiorentina Ha ragione o esagera? #fiorentina #seriea #sabatini Vai su Facebook

Ue, allarme Pro Vita e Vannacci: "Epidemia di transizioni sessuali tra i minori" - Conferenza stampa 'Ideologia gender e salute dei minori in Ue' che Pro Vita & Famiglia onlus ha tenuto oggi a Bruxelles ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Vannacci "sposa" i Pro Vita: asse contro la teoria gender - Vannacci l'aveva promesso: "Saboterò chi attenta ai valori cristiani, alla vita e alla famiglia" Con un europarlamentare sui generis come Roberto Vannacci l'ideologia woke in Europa avrà un nemico in ... Secondo msn.com