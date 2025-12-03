L' allarme degli agricoltori pugliesi | Dai consorzi di bonifica pioggia di fatture a conguaglio

Richieste di pagamenti riferiti a tre anni fa e fatture a conguaglio che colpiscono gli imprenditori agricoli pugliesi. È questa la denuncia di Coldiretti Puglia che lancia l'allarme sui costi di gestione del sistema idrico. Secondo l'organizzazione di categoria il problema si anniderebbe nella. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’allarme di Coldiretti Como-Lecco: “Agricoltori e automobilisti ostaggio dei cinghiali” lecconotizie.com/economia/lecco… via @Lecco Notizie Vai su X

Acqua della diga Trinità, l’allarme degli agricoltori del Trapanese. Siccità e sprechi: la Cia chiede interventi immediati. La Cia Sicilia Occidentale sollecita Regione e Ministero delle Infrastrutture ad alzare il livello dell’invaso a 64 metri… - facebook.com Vai su Facebook

Devastato un giovane uliveto a Molfetta, Coldiretti denuncia: “Agricoltura pugliese sotto attacco” - L’associazione: “Criminalità senza freni, si distrugge il lavoro di anni e si soffoca il mercato legale” ... Si legge su baritoday.it

Consorzi, agricoltori in rivolta: «Sui costi incrementi del 100%» - Gli agricoltori continuano a ricevere cartelle di pagamento dal Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, a fronte tuttavia - Scrive quotidianodipuglia.it

Nella morsa del caldo, la Puglia bolle come l’Algeria. L'allarme dell'autorità di bacino: «Livello alto di severità idrica» - La Puglia e l'intero Mezzogiorno stretti in una morsa asfissiante di caldo torrido che va a braccetto con la siccità e la crisi idrica: una combinazione esplosiva che sta mettendo a dura prova ... Da quotidianodipuglia.it

Paesaggio con cinghiali. Allarme degli agricoltori - "Misure inadeguate, situazione destinata a peggiorare" "Divorano tutto quello che incontrano sulla loro strada". Scrive rainews.it

Lobuono: “Agricoltura abbandonata negli ultimi 20 anni: xylella, crisi idrica e cattiva gestione consorzi bonifica” - Il candidato governatore per il centrodestra, Luigi Lobuono, ha partecipato a Bari a un incontro con Coldiretti Puglia per illustrare il proprio impegno per l'agricoltura regionale ... Scrive trmtv.it

Puglia, stop a emendamento su consorzi: tensione con gli agricoltori in Aula - Momenti di tensione durante il Consiglio regionale dopo che è stato respinto l’emendamento che chiedeva la sospensione del pagamento del tributo 630 fino all’approvazione del piano generale di ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it