L’album Panini scopre l’IA | ecco i calciatori che diventano supereroi

Continua ad avere uno zoccolo duro di appassionati e collezionisti, rimanendo un appuntamento imperdibile per circa un milione di affezionati. Il rito dell’album delle figurine Panini, la collezione “Calciatori” giunta all’anno 65 della sua vita, però, guarda con attenzione anche al futuro e si adegua alle mode del momento aprendo le porte all’intelligenza artificiale e creando una sezione in cui i protagonisti della Serie A si travestono da supereroi. E’ la novità più appariscente dell’album dedicato alla stagione 20252026, composto da 618 figurine di cui 108 realizzate con materiale speciale. 🔗 Leggi su Panorama.it

