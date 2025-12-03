Acceso ieri tra gli stucchi e gli specchi della Villa Reale, l’ AlberoLibro 2025 ha trasformato l’atrio d’ingresso del secondo piano nobile della Reggia in uno scrigno di conoscenza. Una scultura alta cinque metri, che invita a esplorare tutti i suoi strati, fatti di pagine. L’installazione resterà visibile fino al 6 gennaio, prima tappa di un viaggio che proseguirà domani a Roma, nell’ambito di Più Libri Più Liberi, e l’8 dicembre a Pieve di Soligo, candidata a Capitale italiana del Libro 2027, nell’ambito delle Olimpiadi della Cultura di Milano-Cortina 2026. L’ AlberoLibro monzese custodisce cento volumi nuovi, tutti acquistati in librerie di prossimità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’AlberoLibro nella Reggia. Ecco la biblioteca verticale