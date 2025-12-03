L' Africa attraverso l' obiettivo di Elena Molina | torna la mostra fotografica internazionale

MESAGNE - Si terrà presso la chiesa di Sant'Anna in piazza Orsini del Balzo, a Mesagne, la seconda edizione della mostra fotografica "Africa - Volti, sguardi e speranze di un popolo", organizzata dall'associazione di promozione sociale Arci La Manovella. L'evento, che segue il grande successo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

