L’addio a Nicola Pietrangeli il Principe Alberto ricorda un amico vero | Per me è stato sempre presente
L’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli è stato struggente e doloroso. Il mito del tennis italiano è morto il 1° dicembre all’età di 92 anni. La sua famiglia ha organizzato dei funerali in forma privata ma in mattinata sono state aperte le porte della camera ardente. Ciò ha consentito a tantissimi amici di rendergli omaggio. Tra loro spicca il nome del Principe Alberto di Monaco. Lacrime e Sinatra per Pietrangeli. I funerali sono stati organizzati presso la chiesa della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio (Roma). La camera ardente, invece, non poteva che trovare spazio presso il Foro Italico. A concludere la commemorazione, il brano My way di Frank Sinatra, che di fatto riassume una vita condotta sempre e soltanto seguendo le sue regole. 🔗 Leggi su Dilei.it
ADDIO PIETRANGELI La prima cosa che va fatta, ricordando Nicola Pietrangeli, scomparso ieri mattina a 92 anni dopo una lunga malattia, è sforzarsi - e sì che in realtà ci vuole ben poco impegno - di lasciare sullo sfondo i tanti spigoli (orgogliosamente ostent - facebook.com Vai su Facebook
#Sport | Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano acortar.link/kKuDy8 Vai su X
L’addio a Nicola Pietrangeli, il Principe Alberto ricorda un amico vero: “Per me è stato sempre presente” - Commovente la camera ardente allestita al Foro Italico per Nicola Pietrangeli: nessuno trattiene la commozione, da Licia Colò al Principe Alberto ... Riporta dilei.it
Nicola Pietrangeli, l'omaggio del principe Alberto di Monaco ai funerali : «Era un uomo splendido. Ci tenevo a essere qui» - Il principe Alberto di Monaco è arrivato ieri mattina alla Chiesa della Gran Madre di Dio, a Roma, per partecipare ai funerali di Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis ... Si legge su msn.com
Il tennis italiano piange Pietrangeli Addio al principe del tennis - Ma il successo più bello per lui era stata la Coppa Davis del 1976 vinta da capitano. Come scrive panorama.it