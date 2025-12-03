L’addio a Nicola Pietrangeli il Principe Alberto ricorda un amico vero | Per me è stato sempre presente

L’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli è stato struggente e doloroso. Il mito del tennis italiano è morto il 1° dicembre all’età di 92 anni. La sua famiglia ha organizzato dei funerali in forma privata ma in mattinata sono state aperte le porte della camera ardente. Ciò ha consentito a tantissimi amici di rendergli omaggio. Tra loro spicca il nome del Principe Alberto di Monaco. Lacrime e Sinatra per Pietrangeli. I funerali sono stati organizzati presso la chiesa della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio (Roma). La camera ardente, invece, non poteva che trovare spazio presso il Foro Italico. A concludere la commemorazione, il brano My way di Frank Sinatra, che di fatto riassume una vita condotta sempre e soltanto seguendo le sue regole. 🔗 Leggi su Dilei.it

