L’addio a Nicola Pietrangeli al Foro Italico commuove figli amici e tifosi Una folla continua gli rende omaggio mentre i figli ricordano il campione
S ul campo del Foro Italico a lui intitolato è stata allestita la camera ardente di Nicola Pietrangeli, ed è un continuo via vai di gente che ha voluto rendere omaggio al campione di tennis scomparso a 92 anni. «Era quello che voleva lui, stare qui era il suo volere: sul suo campo dove ha giocato e ha vinto. Voleva conoscere Aznavour perché era un suo mito. Era un padre ingombrante ma nel senso buono del termine. C’è sempre stato per noi. Non ti accorgi fino a questo momento quanta gente l’ha amato e sostenuto, a chi non era simpatico non l’ha capito. Polemiche sul messaggio di condoglianze di Sinner? Preferisco non commentare» queste le parole del figlio Filippo, commosso di fronte ai cronisti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Sport | Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano acortar.link/kKuDy8 Vai su X
L’addio a Nicola Pietrangeli. Il ricordo della “squadra” che guidò alla conquista della coppa Davis in Cile nel 1976. I giocatori di quella impresa straordinaria erano Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che lo ricordano ai microfoni del Tg3. Interviste di Jacopo C - facebook.com Vai su Facebook
Roma, camera ardente di Nicola Pietrangeli al Foro Italico sulle note di Aznavour. Il video - Tra autorità e gente comune è un via vai di persone che desidera rendere omaggio alla leggenda ... Come scrive tg.la7.it
Funerali di Nicola Pietrangeli, aperta la camera ardente al Foro Italico sulle note di Aznavour. Poi la cerimonia a Ponte Milvio - I funerali della leggenda del tennis si svolgeranno questo pomeriggio, nella chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio, a Roma ... Da affaritaliani.it
Nicola Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico sulle note di Aznavour. Alle 15 i funerali - Alle 15 sono stati programmati i funerali a Ponte Milvio, presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio ... Secondo msn.com
L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, sulle note di 'My Way' si chiude la commemorazione al Foro italico - Alle 15 saranno celebrati i i funerali a Ponte Milvio, presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio ... Riporta rtl.it
L’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli nel suo campo al Foro Italico: tanti ricordi dai presenti - Al Foro Italico di Roma è stata allestita una particolare camera ardente per salutare ... oasport.it scrive
Foro Italico, sul suo campo aperta la camera ardente per Nicola Pietrangeli - Sul campo risuona la musica scelta dallo stesso Pietrangeli, su cui il figlio svela un aneddoto: "Qualche anno fa ci fu un concerto di Aznavour al Centrale e io lo ... latinaoggi.eu scrive