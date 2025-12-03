L’addio a Nicola Pietrangeli al Foro Italico commuove figli amici e tifosi Una folla continua gli rende omaggio mentre i figli ricordano il campione

S ul campo del Foro Italico a lui intitolato è stata allestita la camera ardente di Nicola Pietrangeli, ed è un continuo via vai di gente che ha voluto rendere omaggio al campione di tennis scomparso a 92 anni. «Era quello che voleva lui, stare qui era il suo volere: sul suo campo dove ha giocato e ha vinto. Voleva conoscere Aznavour perché era un suo mito. Era un padre ingombrante ma nel senso buono del termine. C’è sempre stato per noi. Non ti accorgi fino a questo momento quanta gente l’ha amato e sostenuto, a chi non era simpatico non l’ha capito. Polemiche sul messaggio di condoglianze di Sinner? Preferisco non commentare» queste le parole del figlio Filippo, commosso di fronte ai cronisti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

