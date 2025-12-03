L' accoglienza extra-alberghiera per lo sviluppo del Turismo a Pescara l' assemblea di Abruzzo BnB

"La micro ricettività di qualità è una delle condizioni essenziali per far crescere le presenze turistiche in Abruzzo. I numeri ci dicono che stanno aumentando, e ciò succede anche grazie a queste strutture, che soprattutto in alcuni territori delle aree interne registrano dati significativi". 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Offerta turistica: accoglienza extra-alberghiera strategica per l’Abruzzo - facebook.com Vai su Facebook

Cobolli, accoglienza super alle Maldive. Continua la festa per la Coppa Davis Vai su X

L'accoglienza extra-alberghiera per lo sviluppo del Turismo, a Pescara l'assemblea di Abruzzo BnB - Il sottosegretario al Turismo: "La micro ricettività di qualità è una delle condizioni essenziali per far crescere le presenze turistiche" ... Si legge su ilpescara.it

TURISMO: ASSEMBLEA ABRUZZO BNB, “ACCOGLIENZA EXTRA-ALBERGHIERA STRATEGICA” - PESCARA – “La micro ricettività di qualità è una delle condizioni essenziali per far crescere le presenze turistiche in Abruzzo. Come scrive abruzzoweb.it

ANBBA per un turismo autentico: intervista al Presidente Johnny Malerba - alberghiera in Italia sta vivendo una fase di transizione complessa: tra nuove normative, sfide burocratiche e opportunità di crescita, il dibattito è più acceso che m ... Secondo giornalettismo.com

Un extra di valore - Il settore extra alberghiero in Sicilia continua a dimostrare la sua importanza e vitalità nel panorama turistico regionale. Lo riporta milanofinanza.it

A Palermo la Borsa del turismo extra alberghiero - Un momento di confronto che parte da un'indagine sullo sviluppo turistico legato ai fenomeni del sovraffollamento di città d'arte e costiere e della conseguente desertificazione delle aree interne, ... Da ansa.it

Lavoro e migranti, l’accoglienza? Motore di sviluppo per i territori - Un percorso di crescita personale e professionale che ha coinvolto oltre 20 migranti e ha trasformato l’accoglienza in opportunità concreta di sviluppo e integrazione, contribuendo al rilancio delle ... Scrive vita.it