Si avvicina sempre di più uno dei momenti più magici dell’anno per Gubbio: l’accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo. Domenica 7 dicembre, come ormai da tradizione, si illumineranno infatti per la 45ª volta le luci lungo il versante eugubino del Monte Ingino a seguito di uno show vero e proprio, che accompagnerà passo dopo passo il pubblico verso il magico istante dell’accensione. Tutto inizierà alle 17.30, in Piazza 40 Martiri, quando la serata prenderà il via con il saluto degli Sbandieratori di Gubbio. Subito dopo il loro ingresso in piazza, i conduttori dello spettacolo, Fabio Vagnarelli e Davide Calabrese degli Oblivion, faranno partire il conto alla rovescia che scandirà tutti i momenti della serata, guidando il pubblico in un percorso fatto di emozioni, musica, danza e racconti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’accensione del super albero. Clic affidato al capitano della Vespucci