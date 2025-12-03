Labico - Valmontone carabinieri al fianco degli anziani mentre ritirano la pensione
I Carabinieri delle Stazioni di Labico e Valmontone, durante il ritiro della pensione negli uffici postali da parte degli anziani, hanno fornito consigli utili con lo scopo di rafforzare la prevenzione contro le truffe agli anziani anche in questi giorni con un'iniziativa iniziata il mese scorso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Appuntamento a domani al PalaCiocci di Labico per le finali della Coppa Primavera Under 14 femminile con Volley Labico, Volley Valmontone, sportinsieme2015 - facebook.com Vai su Facebook
Valmontone, furto sventato in una tabaccheria: Carabinieri arrestano un 50enne - Intervento rapido e coordinato quello messo in atto dai Carabinieri nella notte a Valmontone (RM), dove un tentativo di furto ai danni di un ... Segnala castellinotizie.it