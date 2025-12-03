Labico - Valmontone carabinieri al fianco degli anziani mentre ritirano la pensione

I Carabinieri delle Stazioni di Labico e Valmontone, durante il ritiro della pensione negli uffici postali da parte degli anziani, hanno fornito consigli utili con lo scopo di rafforzare la prevenzione contro le truffe agli anziani anche in questi giorni con un'iniziativa iniziata il mese scorso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

