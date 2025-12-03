La Zanetti Arturo & C passa al fondo Xenon Fidec | nasce un colosso per il recupero dei rifiuti speciali

Una storia imprenditoriale bergamasca che cresce e che ora si appresta a nuova vita. La Zanetti Arturo & C. Srl e Saste Servizi Ecologici Srl sono state rilevate dal Xenon Fidec, un fondo di private equity gestito da Xenon Aifm S.A. specializzato nella creazione di piattaforme aggregative di investimento in aziende operanti in settori trainanti la decarbonizzazione e l’economia circolare. Si crea così grande gruppo specializzato nella raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, con particolare riguardo ai rifiuti sanitari a rischio infettivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

