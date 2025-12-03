La Volta Buona pagelle 3 dicembre | il Principe Alberto ricorda Nicola Pietrangeli 10 Francesca Inaudi è una doula 10
Caterina Balivo dà il benvenuto a pubblico e ospiti guardando al Natale. Dicembre è iniziato e, ovviamente, siamo un po’ tutti presi dalle varie preparazioni. Da un lato i regali e dall’altro le tante ricette da mettere in pratica. È un mese particolare, come tanti in realtà in Italia, in cui si mangia un po’ senza regole. Ecco, dunque, che le tante proposte di diete miracolose tornano a fioccare ovunque. Proprio da qui ha inizio la puntata del 3 dicembre, arricchita poi da altre tematiche, come Sanremo 2026 e l’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli. La dieta sgonfia-pancia. Voto: 3. Voto 3, come i tre giorni che servirebbero per smaltire i maxi pranzi e cene che andremo a concederci. 🔗 Leggi su Dilei.it
