La volpe e il Leone in Vaticano il cucciolo in giro sotto gli occhi delle guardie svizzere | si riapre la caccia? – Il video

Un cucciolo di volpe è stato avvistato in giro per Città del Vaticano e immortalato in un video diffuso da Welcome to Favelas. Nelle immagini si vede l’animale che si aggira circospetto davanti a una guardia svizzera di piantone. Con passo felpato poi si allontana in cerca di cibo. Tra i commenti sui social non è mancato chi ha lanciato un allarme per la presenza dell’animale selvatico tra le strade dello stato pontificio. La caccia alla volpe che piaceva a papa Leone XIII. Proprio sotto un papa che si chiama Leone, non potevano che ricomparire le volpi in Vaticano. Come già era emerso diversi anni fa, la popolazione delle volpi nel tempo era cresciuta a dismisura. 🔗 Leggi su Open.online