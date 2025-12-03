La Virtus Aversa cerca riscatto contro la Romeo Sorrento

La Virtus Aversa torna subito in campo per il turno infrasettimanale di Serie A2 di pallavolo maschile. Dopo il ko al tie-break sul campo di Porto Viro, gli uomini di coach Gianluca Graziosi sono pronti a rialzarsi questa sera, alle ore 20:30 al PalaJacazzi, nel derby contro la Romeo Sorrento.A. 🔗 Leggi su Casertanews.it

