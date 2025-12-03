La violenza dell' ex sindacalista della Fiom | Ci andiamo a picchiare con la polizia

Bastano poche frasi incendiarie per accendere la tensione alla vigilia dello sciopero generale dei metalmeccanici a Genova, previsto per giovedì 4 dicembre. "Credo marceremo verso la Prefettura", ha affermato lo storico sindacalista della Fiom Franco Grondona, che si è scagliato con forza contro l'esecutivo, affermando che la soluzione proposta dal governo è " vasellina " e che "le regole europee sono balle, Meloni fa la grande europeista per pochi milioni, ma chi pensano di prendere in giro?". Poi, la minaccia esplicita: "Se necessario ci andiamo a picchiare con le forze di polizia. Noi non abbiamo paura, così finiamo sulle pagine dei giornali e poi sono affari del governo dire che picchiano gli operai che lottano per difendere la fabbrica e l'occupazione a Genova". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La violenza dell'ex sindacalista della Fiom: "Ci andiamo a picchiare con la polizia"

