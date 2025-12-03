Monte Roberto (Ancona) – La tranquilla frazione di Pianello Vallesina è stata scossa da quella che appare una tragedia annunciata. Sadjide Muslija, 49enne di origine macedone, da tanti anni in Italia, operaia in una ditta di confezioni a Jesi, è stata trovata massacrata nel suo letto. Il ritrovamento ieri, poco prima delle 13. Il principale indiziato, l’unica figura su cui convergono i sospetti investigativi, è il coniuge, Nazif Muslija, 50enne anche lui macedone, manovale in una vicina fabbrica di porte. L’uomo, precedenti per maltrattamenti e una condanna, è scomparso dalla mattina di mercoledì 3 dicembre: ha il telefono spento, e la sua ricerca si estende oltre i confini regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tragica fine di Sadjide, mamma operaia massacrata nel suo letto: “Colpita con un bastone”. Caccia al marito: “Doveva seguire un corso anti-violenza”