La Toscana sospende tutti gli accorpamenti
La Toscana definisce i 16 accorpamenti chiesti dal Ministero della scuola per l’anno scolastico 20262027, ma li sospende in via cautelativa. La decisione è stata sancita in una delibera della giunta regionale approvata ieri. L’atto lascia invariato il numero di 466 istituzioni scolastiche autonome attualmente presenti in Toscana. Alla base della sospensione degli accorpamenti c’è l’attesa per l’esito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il decreto ministeriale che vede al centro la questione del criterio adottato per la definizione del numero di autonomie scolastiche da ridurre: vale a dire la stima della popolazione scolastica anziché l’entità effettiva così come comunicata nei mesi scorsi dall’ Ufficio scolastico Regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
