La telefonata tra Tajani e Rubio che conferma l’asse Roma-Washington sui dossier globali

“Un lungo ed amichevole colloquio telefonico”. Così il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha definito su X la sua conversazione telefonica con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, in cui i due plenipotenziari hanno discusso i principali dossier internazionali. Al centro della conversazione sono state la guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente e la situazione politica in Venezuela, con particolare attenzione ai cittadini italiani detenuti dal regime di Caracas. Roma ha confermato il proprio sostegno alla mediazione americana nel conflitto ucraino, un impegno che si inserisce negli sforzi congiunti tra Italia e Stati Uniti per favorire un percorso credibile verso la pace. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La telefonata tra Tajani e Rubio che conferma l’asse Roma-Washington sui dossier globali

Scopri altri approfondimenti

La dem: "Allora lei porti pure Salvini e Tajani, noi portiamo anche Fratoianni e Bonelli" Vai su Facebook

La telefonata tra Tajani e Rubio che conferma l’asse Roma-Washington sui dossier globali - Nel colloquio tra Tajani e Rubio emergono piena sintonia sulla mediazione americana in Ucraina e sul sostegno alla ricostruzione di Gaza. Riporta formiche.net

Tajani sente Rubio, 'sforzi comuni su Ucraina e Gaza' - "Lungo ed amichevole colloquio telefonico con il segretario di Stato Rubio. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Tajani sente Rubio, focus su Ucraina, Gaza e la liberazione dei prigionieri italiani in Venezuela - ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto un lungo e amichevole colloquio telefonico con il segretario di Stato Rubio. Come scrive msn.com

Telefonata Tajani-Rubio: "Lavoriamo insieme per il ritorno degli ostaggi da Gaza" - Una nutrita presenza internazionale, che sottolinea la convergenza dei due mondi, quello della democrazia e delle autocrazie, attorno al dossier medio orientale. iltempo.it scrive

Tajani sente Rubio “Al lavoro per una rapida attuazione del Piano Trump” - ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto una lunga telefonata con il Segretario di Stato americano Rubio. Scrive iltempo.it

Asse Tajani-Rubio: Italia e Usa unite per pace a Gaza - «Ho avuto una lunga telefonata con il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Scrive avvenire.it