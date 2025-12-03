La svolta nascosta di the office | l’impatto della troupe del documentario
l’importanza della presenza del documentarista nello sviluppo de “l’ufficio”. La narrazione della celebre serie televisiva “L’Ufficio” si intreccia profondamente con il ruolo svolto dalla troupe di documentari. Sebbene inizialmente la loro presenza fosse limitata alla semplice registrazione delle attività quotidiane dei dipendenti, con il tempo il loro coinvolgimento si è trasformato in un elemento fondamentale della trama, influenzando le sorti della filiale di Scranton e le vite dei personaggi. senza la crew dei documentari, la sede di dunder mifflin di scranton avrebbe rischiato la chiusura. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
