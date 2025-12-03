La sua bellezza mi ha dato alla testa | Paola Perego inciampa due volte e cade rovinosamente a terra al Gialappa show – VIDEO
Entro, cado, scherzo, ciao. Nella settima puntata del Gialappa show, Paola Perego è scivolata dalle scale. La showgirl, presentatrice della serata, ha prima recuperato l’equilibrio salvo cadere pochi istanti dopo. Un ingresso comico, accompagnato dallo charme della diva televisiva e da un sorriso splendente. In un primo momento è scivolata riuscendo però a tenere l’equilibrio, ma poi, una volta giunta alla fine della scala, è proprio caduta a terra. La conduttrice è stata subito soccorsa dal Mago Forrest che si è avvicinato per aiutarla a rialzarsi. Al che lei con disinvoltura si è alzata ridendo subito dell’accaduto: “ Davanti a tanta bellezza ho perso l’equilibrio “, ha scherzato la conduttrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
