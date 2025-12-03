La strana coppia | l' ex commissaria Ue e l' uomo di Prodi Quei link con l' Iran

Li hanno fermati insieme, Federica Mogherini e Stefano Sannino: 52 anni lei, 65 lui, sono una "strana coppia" cresciuta all'ombra dell'Ulivo di Prodi: protagonisti solo apparentemente tangenziali di un'epoca variopinta, hanno trainato istanze di partito a Bruxelles, e non soltanto quelle. Dagli Anni '90 a ieri, da dietro le quinte a frontman e frontwoman, fino ad assumere i connotati degli indagati per frode nell'inchiesta sui fondi Ue, passando lei da una foto di gioventù al fianco dell'allora leader dell'Olp Arafat a quella con Obama presidente e poi velata con gli ayatollah iraniani, e lui da capo segreteria di Fassino agli Esteri (già durante l'affaire Telekom-Serbia) a grand commis della burocrazia europea ad ambasciatore "arcobaleno" a Madrid. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

