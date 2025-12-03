La storica scuola internazionale St Francis entra nel network Ingenium Education | una sinergia che rafforza tradizione identità ed innovazione

Fondata da Mrs. Diane Proietti, che ha dedicato la sua vita alla costruzione di un modello educativo riconosciuto per la sua altissima qualità, ereditato da insegnanti californiane stabilitesi a Roma negli anni ‘60, la St Francis è situata in zona Roma nord tra Trionfale-Cortina d’Ampezzo, e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

