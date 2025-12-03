La storia tra Can Yaman e Sara Bluma è finita l’attore è di nuovo single

Pochi mesi fa, Can Yaman, all’Italian Global Series Festival, si presentò in compagnia di Sara Bluma ufficializzando così la storia. Una storia vissuta alla luce del sole, tra scatti sui social, apparizioni pubbliche che avevano fatto sognare i fan. sembrava destinata ai fiori d’arancio. Sara Bluma, che ha già un figlio ed è creatrice di un format che unisce burlesque e musica elettronica, era stata coinvolta in polemiche social relative alla fine della sua precedente relazione. L’attrice aveva dovuto difendersi dalle critiche, spiegando di non essere mai stata sposata legalmente e di aver subito violenze fisiche e psicologiche nel rapporto precedente, che era già concluso prima di conoscere Can Yaman. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La storia tra Can Yaman e Sara Bluma è finita, l’attore è di nuovo single

