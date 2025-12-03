La storia delle tre suore ottantenni che occupano il convento in Austria e sfidano la Chiesa | I social l’unica difesa

Nessuno può mettere le sorelle in un angolo. Per l’amor di Dio: non chiudeteci in casa di riposo. E allora: occupy convento, la fede non si pensiona. La storia che sta appassionando l’Austria sembra uscita da una serie Netflix. Elsbethen, paesino di 5mila abitanti vicino a Salisburgo. Primo piano sulle tre protagoniste: suor Bernadette, 88 anni; suor Regina, 86; suor Rita, 82. Le ultime rappresentanti in Austria delle Canonichesse regolari ospedaliere della misericordia di Gesù. Storia: le tre ottuagenarie erano rimaste le sole inquiline del convento ottocentesco Kloster Goldenstein. Il convento per loro era casa spirituale e posot di lavoro: insegnavano nella scuola annessa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La storia delle tre suore ottantenni che occupano il convento in Austria e sfidano la Chiesa: “I social l’unica difesa”

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Refettorio: Storia, Memoria e Vita di Comunità Tra affreschi del ‘700 e racconti del passato, i bambini ci parlano del refettorio: un luogo che un tempo accoglieva le suore nei momenti di preghiera e nei pasti condivisi. Oggi, quello stesso spazio custodisce tra - facebook.com Vai su Facebook

Una strana storia di suore, occupazioni abusive e social media Vai su X

La storia delle tre suore ottantenni che occupano il convento in Austria e sfidano la Chiesa: “I social l’unica difesa” - La protesta delle ultime tre Canonichesse regolari ospedaliere della misericordia di Gesù, suor Bernadette, suor Regina e suor Rita. Lo riporta quotidiano.net

Tre suore ottantenni occupano il convento in Austria e si raccontano sui social: il caso in Vaticano - Instagram e TikTok accendono un faro sulle tre “nonnen Goldstein” austriache che hanno raggiunto i 150mila followers: erano state mandate in pensione e ... Segnala repubblica.it

Una strana storia di suore, occupazioni abusive e social media - È ambientata in un paesino non lontano da Salisburgo ed è seguita ormai da mesi dai giornali austriaci e internazionali ... Scrive ilpost.it

Vaticano, tre suore denunciano al Papa il prete che le ha sfrattate dal convento: ha violato il diritto canonico - Suor Bernadette (88 anni), suor Regina (86 anni) e suor Rita (82 anni) le religiose austriache irriducibili che si erano rifiutate di lasciare il loro storico monastero a Goldstein, vicino ... Da msn.com

Come tre suore ottuagenarie hanno occupato un convento in Austria, aprendo un caso diplomatico in Vaticano - Dopo essere state trasferite in una casa di riposo contro la loro volontà, sono riuscite a tornare a casa. Da wired.it

Le suore in fuga dalla casa di riposo occupano un convento. Il Vaticano: possono stare lì solo se smettono di usare Instagram - Tre suore ottantenni austriache hanno occupato il loro convento per non finire in casa di riposo: ora il Vaticano le lascia rimanere, ma vieta i social ... Riporta ilfattoquotidiano.it