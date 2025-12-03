La stagione di Vlahovic è compromessa | le parole dell’ortopedico spaventano la Juve

Il grave infortunio muscolare patito dal serbo potrebbe avere strascichi e trascinarsi anche per diverso tempo: ecco perché Sono giorni difficili in casa Juventus: Dusan Vlahovic si è fermato contro il Cagliari dopo aver ciccato un pallone e ha fatto subito il gesto del cambio. Vlahovic e Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Sostituito da Jonathan David, il serbo ha espresso tutta la sua preoccupazione all’allenatore Luciano Spalletti passando dalla panchina, prima di dirigersi nello spogliatoio. Gli esami effettuati lunedì hanno confermato le brutte sensazioni avute in campo: “Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra “, il comunicato ufficiale della Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

