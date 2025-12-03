Le élite hanno deciso che l'Ucraina doveva sanguinare per i progetti di dominio di Washington, per salvare il capitalismo piegato dal debito. Mosca ha violato le frontiere di uno Stato fantoccio diventato uno strumento foraggiato di armi, intelligence e mercenari per l’attacco alla Russia La. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

