La Spezia torna capitale degli scacchi attesi 110 giocatori anche stranieri
La Spezia, 3 dicembre 2025 - La Spezia ospiterà l’ 8° Open Internazionale del Levante Ligure, uno dei più prestigiosi tornei di scacchi in Italia, organizzato dall’ Asd Spezia per gli Scacchi e dalla Sd Scacchistica Città di Sarzana, con il patrocinio del Comune della Spezia. La competizione si svolgerà dal 5 al 7 dicembre, all’NH Hotel (via XX Settembre 2) e vedrà la partecipazione di oltre 110 giocatori italiani e stranieri, provenienti da Paesi come Australia, Cina, Malesia, Regno Unito, Germania, Serbia, Croazia e Albania. Il torneo, articolato in cinque turni, è suddiviso in tre categorie per garantire sfide equilibrate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lo Spezia torna a respirare, la Sampdoria torna a vivere il solito clima da inferno sportivo evocato ieri da Gregucci alla vigilia. La sfida salvezza del Picco vede il successo degli aquilotti (1-0) grazie a un gol di Artistico in avvio di ripresa. L’analisi su Primocanal - facebook.com Vai su Facebook
Al La Spezia Container Terminal torna il servizio MD2, approdata la Mv One Friendship liguria.bizjournal.it/2025/11/28/spe… Vai su X
Alla Spezia l’8° Open Internazionale del Levante Ligure - Dal 5 al 7 dicembre 2025, La Spezia ospiterà l’8° Open Internazionale del Levante Ligure, uno dei più prestigiosi tornei di scacchi in Italia, organizzato dall’ASD Spezia per gli Scacchi e dalla SD Sc ... Da liguriasport.com