la spezia torna capitale degli scacchi attesi 110 giocatori anche stranieri

La Spezia, 3 dicembre 2025 - La Spezia ospiterà l’ 8° Open Internazionale del Levante Ligure, uno dei più prestigiosi tornei di scacchi in Italia, organizzato dall’ Asd Spezia per gli Scacchi e dalla Sd Scacchistica Città di Sarzana, con il patrocinio del Comune della Spezia. La competizione si svolgerà dal 5 al 7 dicembre, all’NH Hotel (via XX Settembre 2) e vedrà la partecipazione di oltre 110 giocatori italiani e stranieri, provenienti da Paesi come Australia, Cina, Malesia, Regno Unito, Germania, Serbia, Croazia e Albania. Il torneo, articolato in cinque turni, è suddiviso in tre categorie per garantire sfide equilibrate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

