La telenovela sul rimpasto in Comune è iniziata il 21 luglio con le dimissione dell'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, Sala assicura che «si chiuderà entro Natale», ossia dopo 5 mesi di braccio di ferro con e tra i partiti della maggioranza, e dalle sue parole traspare la fatica di tenere insieme una coalizione «molto larga», la poltrona è una e «Avs vuole spostare il baricentro verso sinistra, Azione verso il centro, è difficile mettere d'accordo tutti». Premette che chi entra a un anno e mezzo dalla fine «deve avere esperienza ed essere in grado di lavorare dal giorno uno». Azione spinge per entrare in giunta e chiede a Sala di cedere la Sicurezza a un assessore ad hoc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sinistra si spacca ancora. "Rimpasto? Tanta pazienza"