La sindaca Funaro dice no alla cittadinanza onoraria alla Albanese | Firenze è la citta della pace
La sindaca di Firenze del Partito democratico, Sara Funaro, dice no alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, perché “ Firenze è la città della pace: ha sempre unito, costruito ponti e fatto del dialogo la propria forza”. E’ convinzione di Funaro che “la cittadinanza onoraria vada data a chi lancia messaggi che uniscono e non dividono ”, certo pur “riconoscendo l’importante lavoro che Albanese svolge all’Onu e pur condividendo la battaglia per la difesa e i diritti del popolo palestinese”. Una precisazione che poco si inserisce nelle dichiarazioni sul caso rilasciate da Funaro al Corriere della Sera nel corso di una lunga intervista ma che la prima cittadina del capoluogo toscano rimarca prima di ricordare di “non essere” stata “d’accordo” con diverse “ sue affermazioni: quelle su Liliana Segre e l’atteggiamento verso il sindaco di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
