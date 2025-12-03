La sindaca di Genova Salis silenzia tutti sulle polemiche del Presepe Ci sarà a Palazzo Rosso chi c’era prima lo metteva nel sottoscala – Il video

«È da giorni che leggo, leggete, polemiche sul fatto che la mia giunta stia cercando di cancellare le tradizioni del Natale. Ovviamente è tutto falso. Fa parte di quel becero populismo che una certa parte politica deve mettere in atto per affermare sè stessa». Inizia così il messaggio sui social della sindaca di Genova Silvia Salis, all’indomani delle polemiche sul Villaggio di Babbo Natale al posto del presepe a Palazzo Tursi, sede del comune. Una scelta che ha sollevato polemiche dal centrodestra. « Non abbiamo cacciato il presepe da Palazzo Tursi, men che meno Gesù Bambino come mi è capitato di leggere», spiega. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

#GMG INTERVISTA ALLA SINDACA SILVIA SALIS Domani, mercoledì 3 dicembre, alle 10.30 la sindaca Silvia Salis sarà ospite negli studi di GoodMorning Genova per una intervista bilancio dei primi sei mesi di amministrazione e sui temi "scottanti" di questo - facebook.com Vai su Facebook

Da laica, ogni anno a Natale in casa faccio albero e presepe, secondo le nostre tradizioni. Trovo assurdo e anche pericoloso che rappresentanti istituzionali, come la sindaca di Genova @GranoSSalis diano un calcio a Gesù bambino nel nome di un inesistent Vai su X

La sindaca di Genova Salis silenzia tutti sulle polemiche del Presepe. «Ci sarà, a Palazzo Rosso, chi c’era prima lo metteva nel sottoscala» – Il video - La replica della prima cittadina sui social: «Becero populismo che una certa parte politica deve mettere in atto per affermare sè stessa» ... open.online scrive

Silvia Salis, tempesta perfetta, Genova in subbuglio: amore negli asili, operai al posto del presepe in municipio - Silvia Salis, tempesta perfetta, Genova in subbuglio: amore negli asili, operai al posto del presepe in municipio. Come scrive blitzquotidiano.it

Ex Ilva, lo sciopero a Genova: presente anche la sindaca Salis - I dipendenti sono scesi in piazza per protestare contro il piano illustrato nei giorni scorsi dal governo che prevede una riduzione delle lavorazioni nel capoluogo ligure. Come scrive tg24.sky.it

Ex Ilva: la sindaca Salis tra i lavoratori, "Il ministro ha chiesto un nuovo incontro, ma ci dica qual è il piano B" - Cosa fa lo Stato se non ci sono investitori? Come scrive genovatoday.it

Ex Ilva Genova, la sindaca Salis: estremamente preoccupata. Dal Governo servono risposte immediate - La sindaca di Genova Silvia Salis esprime forte preoccupazione per la crisi dell’ex Ilva e chiede al Governo risposte rapide sul futuro dei lavoratori di Cornigliano. Riporta ligurianotizie.it

Violenza di genere, a Genova la sindaca Salis e la polizia locale danno voce agli insulti reali delle vittime - Un video durissimo: la sindaca di Genova Silvia Salis e gli agenti del pool “fasce deboli” leggono gli insulti reali rivolti alle donne. affaritaliani.it scrive