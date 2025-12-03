La sfilata di Chanel in metropolitana a New York

La rivincita delle ragazze che usano la metro. All’esordio ai Métiers d’Art 2026, Matthieu Blazy porta Chanel nel cuore sotterraneo di New York, trasformando una stazione abbandonata della Bowery in un set che ricorda un film d’autore. Lì, tra luci al neon e fermate fantasma, costruisce una collezione che unisce eco del passato, ritmo urbano e il savoir-faire prezioso degli atelier di le19M. Lontano dall’aura ovattata di Parigi, questo scenario disordinato ma autentico restituisce alla collezione una dimensione quotidiana, nonostante la sua estrema preziosità. Biglietto alla mano, prossima fermata: Chanel. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La sfilata di Chanel in metropolitana a New York

