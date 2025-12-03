La serie sulla tragedia di Luana | E’ stata dura vedere la puntata Ma spero che smuova le coscienze
"E’ stata dura vedere la puntata della serie tv dedicata a Luana. La differenza con la realtà è che nella fiction i colpevoli pagano. Gli attori sono stati più bravi dei ’professionisti’. Forse quest’ultimi dovrebbero imparare dagli attori". Emma Marazzo, la mamma di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni (all’epoca mamma di un bambino di 5), stritolata da un orditoio a cui stava lavorando in una fabbrica a Montemurlo il 3 maggio 2021, ha partecipato lunedì sera all’anteprima nazionale della serie tv " L’altro ispettore " (regia di Paola Randi), che si è tenuta a Lucca dove la fiction è stata girata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
