U n momento che ha fatto trattenere il fiato a tutti. Durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, quella del 29 novembre, Barbara D'Urso ha accusato un forte dolore alla spalla sinistra al termine della sua esibizione con Pasquale La Rocca. Una performance intensa, piena di energia, che si è conclusa con la showgirl rimasta a terra per alcuni secondi, visibilmente sofferente. Le telecamere hanno colto il momento: la mano sulla spalla, il viso contratto dal dolore, lo sguardo preoccupato di Milly Carlucci che si è avvicinata subito. L'infortunio di Barbara D'Urso: la corsa in ospedale.

La semifinale è alle porte e tutti si chiedono: riuscirà a continuare?