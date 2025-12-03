La scuola che conta | la classifica Eduscopio 2025 boccia il mito delle metropoli premia le province

Con la pubblicazione dell’edizione 2025 di Eduscopio, la piattaforma della Fondazione Giovanni Agnelli che confronta i risultati post-maturità delle scuole superiori italiane, si conferma una tendenza ormai ben nota ma spesso sottovalutata: nelle classifiche nazionali dei “migliori licei” a brillare non sono tanto le grandi scuole dei capoluoghi, quanto molti istituti della provincia, che talvolta surclassano i “nomi blasonati”. Il podio nazionale: vince un liceo veneto. Sul gradino più alto del podio si colloca quest’anno il Liceo Giovanni Battista Ferrari di Este (Padova), un liceo scientifico con opzione “scienze applicate”, cioè con informatica al posto del latino, che ottiene un punteggio di 94,45100. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - “La scuola che conta”: la classifica Eduscopio 2025 boccia il mito delle metropoli, premia le province

