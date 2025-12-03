La scoperta toccante del figlio di Paola Marella dopo la morte | Ho trovato una cartella sul pc c’era scritto voglio vivere
Il 21 settembre 2024 a Milano è venuta a mancare Paola Marella, noto architetto salito alla ribalta anche nel mondo del piccolo schermo come volto simbolo di Real Time e del programma Cerco casa disperatamente. La conduttrice è scomparsa all’età di 61 anni, portata via da un carcinoma del pancreas diagnosticatole nel 2021, dopo una battaglia durata oltre nove anni contro un cancro al seno. Dopo la morte di Paola Marella ci hanno pensato il marito Domenico e il figlio Nicola a portare avanti non solo il ricordo, ma anche la vera e propria lotta affrontata dall’architetto nei suoi ultimi anni di vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
