La scoperta toccante del figlio di Paola Marella dopo la morte | Ho trovato una cartella sul pc c’era scritto voglio vivere

Metropolitanmagazine.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 settembre 2024 a Milano è venuta a mancare  Paola Marella, noto architetto salito alla ribalta anche nel mondo del piccolo schermo come volto simbolo di  Real   Time  e del programma  Cerco casa disperatamente. La conduttrice è scomparsa all’età di  61 anni, portata via da un  carcinoma   del   pancreas  diagnosticatole nel 2021, dopo una battaglia durata oltre nove anni contro un  cancro   al   seno. Dopo la morte di Paola Marella ci hanno pensato il marito Domenico e il figlio Nicola a portare avanti non solo il  ricordo, ma anche la vera e propria  lotta  affrontata dall’architetto nei suoi ultimi anni di vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

