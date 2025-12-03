La scomparsa di Tatiana Tramacere | l’ultima cena i biglietti per Brescia e i timori della famiglia

La storia di Tatiana Tramacere, giovane di 27 anni residente a Nardò (Lecce), continua a riempire di angoscia la sua famiglia e a tenere impegnate le forze dell’ordine. Dalla mattina del 24 novembre, infatti, la ragazza sembra essersi volatilizzata, senza lasciare traccia. Un’assenza lunga e inspiegabile che, giorno dopo giorno, fa crescere le preoccupazioni dei suoi genitori e alimenta interrogativi ancora senza risposta. Le indagini dei carabinieri avanzano su più fronti: dagli ultimi movimenti della ragazza ai post condivisi sui social, passando per le testimonianze di amici e conoscenti. Nessuna pista è esclusa, mentre gli inquirenti tentano di ricostruire le sue ultime ore prima della sparizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La scomparsa di Tatiana Tramacere: l’ultima cena, i biglietti per Brescia e i timori della famiglia

