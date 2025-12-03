La sceneggiatura inenarrabile | cosa spinse la Sandrelli a dire no a Tinto Brass dopo La Chiave

Stefania Sandrelli, ospite a Belve, ha parlato con Francesca Fagnani di quando girò La Chiave, il film erotico di Tinto Brass che nel 1983 rilanciò la sua carriera. Ha raccontato del provino che fece per Brass, in un negozio di biancheria intima e soprattutto dei motivi che la spinsero a rifiutare il film successivo, Miranda, che poi fu interpretato da Serena Grandi. La Chiave è considerato un classico del cinema erotico, e sebbene sia un film raffinato ed elegante, per quanto riguarda i costumi, la fotografia e le ambientazioni, contiene molte scene esplicite. La pellicola ebbe anche qualche problema con la censura, all’epoca, ma curiosamente la Sandrelli ha detto che “non era spinto”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

