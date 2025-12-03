La scelta del Cnrs ci dice che un sistema scientifico basato sulle sue competenze è ancora possibile

Il Cnrs  ha annunciato che dal 2026 non utilizzerà più il Web of Science. La decisione segue quella già presa l’anno scorso su Scopus e completa l’uscita dell’ente francese dai grandi sistemi bibliometrici commerciali. Il risparmio è quantificato in circa un milione e quattrocentomila euro l’anno, una cifra che fotografa la sproporzione tra il costo del servizio e la sua utilità reale. Il comunicato è esplicito: gli indicatori bibliometrici “non dicono nulla sulla qualità intrinseca degli avanzamenti scientifici” e non offrono più alcun fondamento sufficiente per essere impiegati nella valutazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

