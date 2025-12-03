La sartoria sociale allarga gli orizzonti Laboratori gratuiti per adulti e bimbi
Alla riscoperta del piacere del cucito per un’intera comunità. La sartoria sociale di Macherio allarga i suoi orizzonti e coinvolge sempre più persone. Aperta lo scorso giugno da La Grande Casa scs e da Spazio 3R Riciclo, Ricucio, Riuso - grazie al sostegno del bando Emblematici provinciali 2023 di Fondazione Comunità Monza e Brianza e di Fondazione Cariplo - il piccolo atelier nel cuore della Brianza è diventato non solo un’occasione per ricominciare per donne con situazioni di fragilità, ma l’opportunità di sviluppare l’arte sartoriale per qualsiasi cittadino interessato, e anche per i bambini e le bambine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
