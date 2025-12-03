A rischio i fondi del Pnrr per sei strutture sanitarie territoriali – cinque case della salute (Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, ex Crass di Ancona e Filottrano) e un ospedale di comunità (Jesi) –, che potrebbero non essere pronte entro il termine del 30 giugno 2026, pena la perdita dei finanziamenti europei. È emerso nella seduta di ieri del Consiglio regionale, nel corso della quale Paolo Calcinaro, alla prima prova del fuoco da assessore alla sanità, ha parlato di "situazione allarmante" con riferimento alle strutture, che potrebbero non tagliare il traguardo di giugno dell’anno prossimo: sei su un totale di trentotto, di cui 29 case della salute (58,4 milioni) e nove ospedali di comunità (28 milioni) da realizzare con i fondi del Pnrr (Misura 6 Salute). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sanità territoriale. Sos case della salute: "Fondi Pnrr a rischio per cinque strutture"