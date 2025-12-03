La Russia nega che Putin abbia respinto l' intero piano di pace degli Stati Uniti

Non hanno tradito le attese i colloqui a Mosca tra l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, il genero di Trump, Jared Kushner, e il leader russo Vladimir Putin sull'accordo di pace per l'Ucraina. I negoziati di cinque ore, come previsto, non hanno prodotto alcuna svolta. Sul tavolo ovale. 🔗 Leggi su Today.it

