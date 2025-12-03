La Russia è pronta per la guerra mentre iniziano le trattative di pace

Vladimir Putin ha accusato le potenze europee di impedire la pace in Ucraina e ha minacciato che la Russia è pronta alla guerra, mentre l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoffv e il consigliere speciale Jared Kushner, sono arrivati??al Cremlino per dei colloqui. L'incontro a porte chiuse, in corso da alcune ore, punta a limare i punti di attrito tra Mosca e Kiev relativamente al piano di pace proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto in Ucraina. Pochi istanti prima del vertice Putin ha rilasciato una serie di dichiarazioni molto dure. Parlando ai giornalisti, ha accusato i governi europei di sabotare il processo di pace e ha affermato che le "richieste europee" sulla fine della guerra in Ucraina "non erano accettabili per la Russia". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Russia è pronta per la guerra mentre iniziano le trattative di pace

